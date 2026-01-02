ARRESTATO DOPO AVER TENTATO DI SFONDARE LA PORTA DI CASA DELLA MADRE ADOTTIVA

Ha tentato di entrare con la forza nell’abitazione della madre adottiva, aggredendo familiari e agenti di polizia intervenuti sul posto. Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato nella tarda serata di martedì 30 dicembre dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Teramo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è presentato sotto casa della madre adottiva, dove vive anche lo zio, iniziando a colpire violentemente la porta d’ingresso nel tentativo di sfondarla. Nel tentativo di fermarlo, lo zio è rimasto ferito al sopracciglio. All’arrivo della polizia il giovane si era già allontanato, ma è tornato pochi minuti dopo, scagliandosi contro gli agenti nel tentativo di entrare nell’appartamento e aggredire nuovamente i familiari. È stato bloccato dopo una colluttazione, durante la quale due operatori hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il 28enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentata violazione di domicilio aggravata, oltre a essere denunciato per lesioni personali. L’uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla madre adottiva e di un ammonimento del Questore. Dopo l’arresto è stato trasferito alla Casa Circondariale di Teramo, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.