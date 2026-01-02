INCENDIO A CRANS-MONTANA, FERITO ANCHE UN GIOVANE CALCIATORE DEL PESCARA: È FUORI PERICOLO

C’è anche un giovane calciatore del Pescara tra i sopravvissuti rimasti feriti nel devastante incendio scoppiato nelle prime ore del 1° gennaio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Eliot Thelen, talento lussemburghese della formazione Under 19 biancazzurra. Il giovane si trovava nel pub per festeggiare il Capodanno quando, in pochi minuti, le fiamme e il fumo denso hanno avvolto il locale. Thelen è riuscito a mettersi in salvo riportando soltanto lievi ustioni alle dita della mano destra, immediatamente curate dai sanitari. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il bilancio dell’incendio è però drammatico: almeno 47 le vittime e 112 i feriti. Le autorità svizzere hanno avviato complesse operazioni di identificazione delle persone decedute, che potrebbero richiedere diversi giorni. Tra i feriti si contano anche 13 cittadini italiani, mentre altri cinque connazionali risultano ancora dispersi. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. L’intera comunità sportiva e cittadina segue con apprensione l’evolversi della situazione, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni dei feriti e sulle operazioni di soccorso ancora in corso.