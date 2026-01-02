VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA A TERAMO: STOP AL TRAFFICO DOMANI 3 GENNAIO 2026

Il passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 porterà con sé importanti modifiche alla viabilità cittadina. Il Comune di TeramoTeramo ha infatti emanato un’ordinanza che dispone divieti di transito e di sosta per la giornata di venerdì 3 gennaio 2026, in concomitanza con il transito della carovana olimpica.

Il provvedimento, firmato dal dirigente dell’Area Lavori Pubblici Ing. Pierluigi Manetta, nasce a seguito dei tavoli tecnici svolti in Questura e della riunione di coordinamento tenutasi presso la sede comunale della Protezione civile. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento di un evento di rilevanza nazionale e internazionale.

LE STRADE INTERESSATE

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione (indicativamente alle 17:30) sarà vietato il transito a tutti i veicoli lungo il percorso della Fiamma Olimpica. Le strade interessate sono:

Viale Crispi

Porta Reale

Corso de’ Michetti

Corso Cerulli

Corso San Giorgio

Piazza Garibaldi

Viale Crucioli

Via Cadorna

Il convoglio si raccoglierà in Viale Crispi, mentre lo scioglimento è previsto tra Viale Crucioli e Via Cadorna, secondo le modalità indicate dall’organizzazione.

DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONI

Oltre allo stop al traffico, l’ordinanza dispone anche il divieto di sosta con rimozione coatta in Corso de’ Michetti e Corso Cerulli per l’intera giornata del 3 gennaio. La segnaletica temporanea sarà installata almeno 48 ore prima dell’evento, con il supporto della società Teramo Ambiente e sotto il coordinamento del Comune.

SICUREZZA E CONTROLLI

La vigilanza sull’esecuzione dei provvedimenti sarà affidata al personale di Polizia stradale e alla Polizia municipale. Eventuali violazioni saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada. L’ordinanza è stata inoltre trasmessa a Prefettura, Questura, forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Asl e aziende di trasporto pubblico.

UN EVENTO SIMBOLO

Il passaggio della Fiamma rappresenta uno dei momenti più simbolici in vista dei Giochi Invernali 2026. Per Teramo si tratta di un’occasione di visibilità e partecipazione collettiva, che richiede però la collaborazione dei cittadini, chiamati a rispettare le limitazioni alla circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Il Comune invita residenti e automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente lungo il percorso.