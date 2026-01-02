FOTO/ ALBERI CADUTI IN VIA DE GASPERI, SULLA CICLOVIA, INTERVENTO CONGIUNTO: VIGILE ECOLOGICO CON I VIGILI DEL FUOCO

Tarda mattinata di lavoro in via De Gasperi, dove alcuni alberi sono crollati sulla sede stradale a causa delle avverse condizioni meteo. Sul posto sono intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco il vigile ecologico Vincenzo Calvarese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione delle piante cadute, ripristinando la viabilità. L’intervento si è svolto senza conseguenze per le persone, ma con inevitabili disagi alla circolazione durante le operazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche di sicurezza e il taglio dei rami pericolanti. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di segnalare tempestivamente situazioni di rischio legate al maltempo.