IL VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026 PROSEGUE IL SUO PERCORSO IN ABRUZZO DOMANI (A TERAMO DALLE ORE 15,30) CON LA VENTISIMESIMA GIORNATA

Domani la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa in Abruzzo, con la ventisettesima giornata del suo viaggio. La giornata partirà da Montesilvano e toccherà le città di Silvi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Teramo per poi giungere a L’Aquila, dove dalle ore 17.00 avrà luogo la City Celebration in Piazza dell’Emiciclo. Un evento gratuito e aperto a tutti, che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e tante attività pensate per tutta la comunità. Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, è orgogliosa di essere al fianco della Fiamma in Abruzzo, una regione dove è presente con lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Oricola (AQ). Un legame solido con il territorio che si traduce in benefici concreti per la comunità: secondo i dati aggiornati della ricerca realizzata dalla SDA Bocconi School of Management, nel 2024 Coca-Cola ha generato oltre 1.940 posti di lavoro, coinvolgendo oltre 30 aziende locali lungo la filiera. In occasione di questa tappa, lo stabilimento Coca-Cola di Oricola sarà illuminato dalla Fiamma Olimpica, accogliendo i dipendenti in un simbolico momento di unità e condivisione che lega la storia del brand, lo spirito olimpico e le comunità locali. Coca-Cola continua a supportare il Viaggio della Fiamma Olimpica, portando nelle città italiane un ricco programma di eventi che unisce sport, musica e socialità, trasformando l'attesa dei Giochi Olimpici in una grande festa collettiva.

Il transito a Teramo della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, in calendario per domani, sabato 3 gennaio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 circa, si snoderà attraverso le seguenti vie/piazze: la partenza sarà da Viale Crispi altezza bar Arghirò e stazione Eni, poi si proseguirà verso Porta Reale – Corso de’ Michetti – Corso Cerulli – Corso San Giorgio – Piazza Garibaldi – Viale Crucioli – Via Cadorna, con raccoglimento del convoglio in Viale Crispi e scioglimento in Viale Crucioli/Via Cadorna.

Si rende pertanto necessario adottare provvedimenti sul traffico veicolare; sarà vietato il transito a tutti i veicoli, in concomitanza con il passaggio della carovana del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026”, indicativamente stabilito come di seguito: dalle 14:00 fino a fine manifestazione (indicativamente ore 17:30) in Viale Crispi – Porta Reale – Corso de’ Michetti – Corso Cerulli – Corso San Giorgio – Piazza Garibaldi – Viale Crucioli – Via Cadorna.Sarà vietata la sosta a tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, in Corso dè Michetti – Corso Cerulli.