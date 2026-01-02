TRUFFE ONLINE DA FALSI PROFILI SU INSTAGRAM CHE IMITANO IL SINDACO JWAN COSTANTINI

Il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, lancia un avvertimento urgente alla cittadinanza riguardo a recenti tentativi di truffa che si stanno verificando tramite la piattaforma Instagram. Alcuni malintenzionati hanno creato un profilo falsificato simile a quello del Sindaco con l’intento di ingannare gli utenti e possibilmente adescare persone vulnerabili. Le autorità comunali chiariscono che l’unico profilo ufficiale del Sindaco Costantini su Instagram è @jwancostantini, facilmente riconoscibile e con il "tick" blu di verifica, visibile al pubblico all'indirizzo: https://www.instagram.com/jwancostantini/. Invece, l’account falso individuato porta il nome "jwancosstantini" (con doppia “s”), che potrebbe trarre in inganno gli utenti meno esperti. Il Sindaco Costantini invita tutti a fare molta attenzione ai messaggi sospetti ricevuti da account non verificati, a non rispondere a richieste ambigue o poco chiare e a non cliccare su link sconosciuti. Inoltre, qualsiasi profilo che sembri imitare quello ufficiale dovrebbe essere prontamente segnalato a Instagram, al fine di prevenire ulteriori danni alla sicurezza dei cittadini. In un periodo in cui le truffe online sono sempre più diffuse, la collaborazione della comunità è fondamentale per combattere questo tipo di inganni.