DETENUTO MUORE IN CARCERE A CASTROGNO: ACCUSA UN MALORE MENTRE LAVORA

Un detenuto di 40 anni, di origini somale, è morto ieri sera nel carcere di Castrogno, a Teramo, a seguito di un malore improvviso accusato mentre era al lavoro. L'uomo era stato trasferito nel penitenziario di Teramo lo scorso 23 aprile, proveniente da Rebibbia, e non aveva mai manifestato problemi comportamentali durante la sua detenzione. Al momento dell'incidente, il detenuto stava svolgendo le sue mansioni lavorative, quando ha accusato il malore che ne ha causato il decesso. Le autorità competenti, tra cui il Garante dei detenuti e la direzione del carcere, si stanno occupando della situazione e dei contatti con la famiglia della vittima. La dinamica dell'incidente è al vaglio, mentre la notizia ha scosso l’ambiente penitenziario locale.