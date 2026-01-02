FOTO/ UN INCENDIO HA DISTRUTTO L'ISOLA ECOLOGICA DI VILLA MOSCA: INDAGINI IN CORSO PER SCOPRIRE CHI E' STATO

Questa sera un incendio, sulle cui cause sono attualmente in corso i relativi accertamenti, ha distrutto l'isola ecologica di Villa Mosca.

L'allarme è scattato intorno alle 21:45, dopo una segnalazione ai Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti per spegnere le fiamme.

Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, anche il Sindaco Gianguido D'Alberto, l'Assessore all'Ambiente Graziella Cordone, il Vigile ecologico Vincenzo Calvarese, il Presidente della Teramo Ambiente e le forze delle ordine.

Fortunatamente l'isola ecologica era stata svuotata questa mattina e i Vigili del Fuoco sono riusciti, in poco tempo, a spegnere le fiamme che avevano iniziato a propagarsi anche all'albero a ridosso dell'isola stessa ed evitare che l'incendio interessasse anche l'area verde circostante.

L'area è stata messa in sicurezza, è stato interdetto immediatamente l'accesso e sono scattate le indagini volte ad accettare le cause dell'incendio ed individuare i responsabili, anche grazie ai video delle telecamere di sicurezza che insistono nell'area.