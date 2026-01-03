VA A PRENDERE LA FIDANZATA E TROVA UN LUPO IN GIARDINO



Appena sceso dall’auto, davanti all’abitazione dei familiari della fidanzata, si si è trovato faccia a faccia con un lupo. Un incontro inatteso e carico di tensione quello avvenuto a Tempera, frazione dell’Aquila. L’animale, comparso all’improvviso all’interno del centro abitato, si è allontanato solo grazie all’intervento del cane di famiglia della ragazza che, senza timore, ha affrontato i lupo e difeso il “suo” territorio. Non è la prima volta che a Tempera si avvistano lupi, ma mai era successo di trovarne uno nel giardino di un’abitazione abitata, visto che di solito si aggirato tra campagne, pollai e ovili. Il proprietario dell’abitazione segnala da tempo la presenza di più esemplari nella zona retrostante, non lontano dal fiume Vera. Negli ultimi mesi, inoltre, sarebbero scomparsi diversi animali domestici. Un fenomeno, quello della presenza dei lupi in paese che, secondo i residenti, sarebbe legato alla riduzione delle attività agricole e alla scarsità di prede selvatiche.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital