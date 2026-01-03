DORME A CASA DI UN’AMICA DOPO UNA FESTA E IL PADRE LA VIOLENTA

È indagato per violenza sessuale aggravata un uomo residente nella Marsica, accusato da una studentessa di 17 anni di averla molestata durante una notte trascorsa a casa di un’amica, dopo una festa tra coetanei. I fatti risalirebbero al 7 dicembre scorso. Secondo il racconto fornito alla magistratura, la giovane dopo una festa si sarebbe addormentata a casa della sua coetanea, dormendo nel letto della sorella. Durante la notte, però, il padre dell’amica si sarebbe infilato nello stesso letto, l’avrebbe svegliata, bloccata e palpeggiata. Sul momento, la ragazza, oltre a respingere l’uomo, non avrebbe fatto nulla, ma il giorno successivo, accompagnata dalla madre, si è recata al pronto soccorso di Avezzano, dove è stato redatto un referto medico, e ha poi presentato querela. La Procura ha disposto l’arresto dell’indagato, ora ai domiciliari. Nel corso dell’udienza, svoltasi ad Avezzano, l’uomo. come riferisce il Messaggero, si è avvalso della facoltà di non rispondere.