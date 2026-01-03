TAGLIA UN RAMO CHE GLI CADE IN TESTA, RICOVERATO

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:40, una squadra di vigili del fuoco di Teramo è intervenuta ad Arsita, a seguito di un incidente che si è verificato in un bosco di Contrada San Pietro. Un uomo di 64 anni è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da un ramo caduto mentre tagliava un albero con la motosega. L'incidente è avvenuto in una zona scoscesa a circa cento metri dalla strada. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso del 118 con medico a bordo. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere e successivamente trasportare il ferito in una zona dove è stato possibile il recupero con il verricello. L'infortunio è trasportato presso l'ospedale di Pescara per essere sottoposto alle cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza del 118 di Bisenti e i Carabinieri per le attività di competenza.