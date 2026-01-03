FOTO-VIDEO/ LA FIAMMA OLIMPICA ILLUMINA TERAMO TRA FESTA, ISTITUZIONI E UNA PROTESTA

Un pomeriggio carico di emozione e partecipazione quello vissuto oggi in città, dove alle 16.10 la Fiamma Olimpica ha fatto il suo ingresso ufficiale, accolta da un pubblico numeroso e festante. Al seguito dei tedofori, il simbolo dei Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ha attraversato il cuore urbano lungo un percorso che ha preso il via da Viale Crispi, snodandosi poi tra le principali arterie del centro.

Momento particolarmente significativo in Piazza Martiri, dove ad attendere la fiamma c’erano le massime autorità cittadine. Presenti il sindaco, l’assessora Ferri, il presidente del Consiglio comunale e numerosi amministratori locali, a testimonianza dell’importanza istituzionale dell’evento. Accanto a loro anche il vescovo Leuzzi, a sottolineare il valore simbolico e comunitario della staffetta olimpica.

Grande entusiasmo anche per la presenza di volti noti dello sport locale e nazionale: i campioni De Maggi, Di Gennaro e Del Vincaccio hanno salutato il pubblico, ricevendo applausi e attestati di stima. Fondamentale il contributo delle tante associazioni del territorio, che hanno animato l’intero percorso con musica, colori e iniziative, trasformando il centro storico e il corso principale in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Non è mancata, tuttavia, una nota di dissenso. Lungo il corso principale, un gruppo di manifestanti ha inscenato una protesta contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi, esprimendo il proprio messaggio in modo pacifico ma visibile, senza interrompere il regolare svolgimento della manifestazione. Nel complesso, il passaggio della Fiamma Olimpica ha rappresentato per Teramo un momento di forte coesione e visibilità, capace di unire sport, istituzioni e cittadinanza, pur lasciando spazio anche all’espressione del dibattito civile. Un evento destinato a restare nella memoria collettiva della città.