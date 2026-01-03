GIULIANOVA RICORDA FABIANA PICCIONI: UNA PANCHINA E UN ALBERO NEL PARCO FRANCHI A UN ANNO DALLA SCOMPARSA

In tanti, questa mattina, nel parco Franchi, hanno preso parte ad una significativa cerimonia, pensata e organizzata per ricordare, ad un anno dalla scomparsa, Fabiana Piccioni. Una panchina, sul fronte sud del giardino, reca da oggi una targa con il suo nome. Allo stesso modo, poco distante, ha trovato posto un nuovo albero, segno vivo della sua memoria.

L’iniziativa è stata promossa dalla famiglia Piccioni e dall’ Assessorato alle Politiche Sociali. Preziosa la collaborazione dell’ associazione “Un albero in più”, che ha curato la piantumazione dell’essenza arborea, del genere Liquidambar. Ha benedetto targa e albero il parroco della Natività di Maria Vergine, la parrocchia di Fabiana, don Luca Torresi.

“ Questo luogo – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – custodisce il ricordo di Fabiana, ma allo stesso tempo intende mandare un messaggio di vicinanza, essere un simbolo di presenza. Un’ideale mano tesa, questa panchina, per quanti, anche inaspettatamente, attraversano momenti di fragilità. Ringrazio Nicola Di Battista e l’associazione “Un albero in più”, che hanno offerto da subito sostegno e disponibilità”.

“ Dinanzi al grande dolore che questi genitori hanno dovuto affrontare – ha sottolineato il sindaco Jwan Costantini- la comunità è stata unita, presente, pronta a confortare. Questo ci rallegra, così come ci piace affidare la memoria di Fabiana a questo parco, ai simboli vivi che esso contiene.”

Il Primo cittadino ha ringraziato i presenti, tra tutti il consigliere regionale Marilena Rossi, i numerosi consiglieri comunali, l’assessore Nausicaa Cameli, la presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Andreani.

Commosse la parole dei genitori di Fabiana, Franco e Giulia, e del fratello Alessandro.

Due le Messe in suffragio: una oggi, alle 17:00, nel Santuario dello Splendore, una seconda il 9 gennaio, alle 18:00, nella chiesa di San Pietro Apostolo.