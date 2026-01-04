TROVA GROSSO PETARDO INESPLOSO NELLA SPAZZATURA E L'ACCENDE: NETTURBINO RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO E UN TIMPANO

Trova un grosso petardo inesploso nella spazzatura, se lo porta a casa e decide di accenderlo. È ricoverato e rischia di perdere un timpano ed un occhio, un netturbino 55enne di San Buono, in provincia di Chieti. L’uomo, dipendente di una società di servizi ambientali, avrebbe trovato un grosso petardo inesploso tra i rifiuti lasciati dopo i festeggiamenti di Capodanno a Vasto. Dopo averlo raccolto e portato con sé, avrebbe tentato di riaccenderlo in un’area all’aperto, non lontana dalla propria abitazione. Il tentativo si è rivelato fatale: l’ordigno è esploso improvvisamente, provocando ustioni estese. I soccorritori del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri, hanno riscontrato subito la gravità delle condizioni, disponendo il trasferimento in elicottero all’ospedale di Chieti. L’uomo ha riportato lesioni importanti soprattutto al volto, al torace e all’addome. Restano inoltre da valutare eventuali danni permanenti all’udito e alla vista. vista la presenza di una lesione del timpano e di un corpo estraneo all’interno di un occhio



foto: elaborazione AI - certastampa digital