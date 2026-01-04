MUORE NELL’AUTO TAGLIATA IN DUE DAL GUARD RAIL



Muore nell’auto letteralmente tagliata in due dal guard rail. Un drammatico incidente stradale, quello che ha avuto per teatro la strada statale 652, nel territorio comunale di Castel di Sangro, dove una donna di 86 anni ha perso la vita dopo essere finita contro il guardrail con la propria auto. La vittima è Rosa Graziani, originaria della provincia di Chieti. Per cause ancora in fase di accertamento, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro la barriera laterale. L’impatto è stato particolarmente violento: il guardrail ha perforato la carrozzeria dell’utilitaria da parte a parte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo contro ignoti e sta valutando se disporre l’esame autoptico sulla salma per chiarire eventuali cause concorrenti al decesso.



(foto:il Germe)