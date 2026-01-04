OLTRE CENTO CHILI DI DROGA IN CASA, IMPRESSIONANTE SEQUESTRO NEL TERAMANO

È un sequestro di droga dalle proporzioni impressionanti, quello messo a segno dalla polizia nel Teramano: centoquattordici chili. Per la precisione, nell’abitazione di un 33enne albanese che vive in Val Vibrata, la Squadra Mobile della Questura di Teramo ha trovato: trenta chili di cocaina, quattro di eroina e ottanta di hashish, numeri che ne fanno uno dei maggiori sequestri di sempre. Il blitz, condotto dalla Mobile nella serata di venerdì, è scattato in Val Vibrata, dove gli agenti hanno fermato un cittadino albanese, e le successive perquisizioni hanno portato alla scoperta dell’ingente quantitativo di droga custodito nell’abitazione dell’uomo, utilizzata come deposito. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Centro. Nelle prossime ore l’albanese dovrà comparire in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. La droga era destinata ai mercati del Teramano e dell’Ascolano, ma i sospetti è che si trattasse anche di un deposito “di stoccaggio” per il successivo trasporto in altre regioni.



Foto elaborazione AI - certastampa digital