RISSA TRA MINORENNI TERAMANI E MARCHIGIANI, QUATTRO DENUNCE



Rissa tra minorenni abruzzesi e marchigiani a San Benedetto del Tronto, dove una violenta lite ha coinvolto alcuni giovanissimi. A finire nei guai sono quattro minorenni provenienti da Sant’Omero, che al termine degli accertamenti sono stati identificati e denunciati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo, rimasto ferito durante lo scontro e costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Decisivo l’intervento delle forze dell’ordine: agenti del commissariato di San Benedetto del Tronto e carabinieri sono riusciti a riportare la calma, evitando conseguenze più gravi e ricostruendo l’accaduto, con la successiva segnalazione all’autorità giudiziaria dei responsabili.