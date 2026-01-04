NOTARESCO PIANGE MARIO D’ALESSANDRO, FIGURA STORICA DEL CALCIO DILETTANTISTICO

Notaresco piange la scomparsa di Mario D’Alessandro, figura storica del calcio dilettantistico abruzzese e dirigente che ha lasciato un segno profondo nel corso degli ultimi decenni. Imprenditore nel settore delle forniture di attrezzature sportive, D’Alessandro si è spento nelle ultime ore all’età di 68 anni. Originario di Notaresco, ha sempre legato il proprio nome e la propria passione alla squadra della sua città, ricoprendo nel tempo i ruoli di presidente, vicepresidente e dirigente negli anni più significativi della crescita del calcio rossoblù Il suo impegno non si è mai esaurito: al calcio notareschino è rimasto legato anche attraverso diverse esperienze maturate con altre realtà del territorio, tra cui Rosetana, Morro d’Oro e L’Aquila, a testimonianza di una passione autentica e costante. In queste ore numerosi messaggi di affetto e cordoglio stanno affollando i social, a conferma della stima e del ricordo lasciati da Mario D’Alessandro nell’ambiente sportivo e nella comunità.

Il presidente Luigi Di Battista, a nome dell’intera società Notaresco Calcio 1924, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente del club, ricordandone la vicinanza, la partecipazione attiva e il contributo determinante alla storia della società. La passione, la dedizione e il legame sincero con questi colori, si legge nella nota, resteranno impressi nella memoria del club e di tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino.

Parole di commosso ricordo arrivano anche dall’amministrazione comunale, che sottolinea come Notaresco perda non solo un ex presidente e vicepresidente, ma uno dei pilastri della propria storia sportiva. Mario D’Alessandro viene ricordato come l’anima di quei colori, capace di portare avanti con dedizione e amore autentico la passione per la maglia della sua città. Il suo legame con il Notaresco, viene evidenziato, resterà indelebile.