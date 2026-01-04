TENTATO FURTO IN UNA CAVA DEL TERAMANO, I SOSPETTATI SCAPPANO ALL’ARRIVO DELLA POLIZIA

Intervento della Polizia di Stato nella serata del primo gennaio all’interno di una cava del territorio teramano, dove era stata segnalata la presenza di due persone sospette intente a muoversi tra gli automezzi d’opera parcheggiati nell’area.

La chiamata di alcuni cittadini ha permesso l’immediato intervento della Squadra Volante della Questura. L’arrivo delle pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio, recentemente rafforzati proprio per contrastare i reati predatori, ha messo in fuga i due individui, costretti ad allontanarsi rapidamente senza riuscire a portare via nulla.

Gli agenti hanno effettuato un’accurata perlustrazione della zona, ma nell’immediatezza non è stato possibile rintracciare i responsabili del tentato furto. Sono tuttavia in corso specifiche attività investigative finalizzate alla loro identificazione.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: segnalare tempestivamente al numero di emergenza situazioni sospette riconducibili a possibili reati può rivelarsi determinante per consentire un intervento rapido delle pattuglie sul territorio.