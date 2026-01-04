IL FUOCO DI OLIMPIA LASCIA L’ABRUZZO E PROSEGUE VERSO LE MARCHE

Il viaggio del fuoco di Olimpia in Abruzzo si avvia alla conclusione. Questa mattina la torcia ha effettuato le ultime tappe regionali a Rocca Calascio, San Pietro della Ienca e Campo Imperatore, prima di proseguire il suo percorso nelle Marche, con arrivo previsto in serata ad Ancona.

A L’Aquila, in un contesto fortemente legato alla tradizione del rugby, ad accendere il braciere in piazza dell’Emiciclo è stato l’ex campione della palla ovale Marco D’Onofrio, tre volte campione d’Italia. Ad accoglierlo, nonostante la pioggia battente, c’erano centinaia di persone che hanno riempito la villa comunale, trasformandola in un mare di ombrelli.

La torcia era partita in mattinata da Montesilvano, risalendo la costa adriatica verso nord con tappe a Silvi, Roseto e Giulianova. Dopo il passaggio a Teramo, il percorso ha previsto anche una sosta ad Amatrice, altra città duramente segnata dal terremoto, così come L’Aquila, che però oggi guarda avanti e si prepara ad avviare ufficialmente, tra poche settimane, il suo 2026 da Capitale italiana della Cultura.

Con le ultime tappe di questa mattina si è così chiusa la parentesi abruzzese del fuoco di Olimpia, che continua ora il suo viaggio verso le Marche.