TOMBOLA TERAMANA, RINVIATO PER MALTEMPO L’ULTIMO APPUNTAMENTO

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’ultimo appuntamento con la Tombola Teramana, in programma per domani, lunedì 5 gennaio, in Piazza Martiri, è stato rinviato al prossimo 18 gennaio. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli sullo svolgimento dell’evento. Avviata lo scorso 9 dicembre, la Tombola Teramana — una particolare tombola-smorfia che valorizza gli oggetti della tradizione locale, accompagnandoli con brevi strofe poetiche in dialetto — ha attraversato nelle ultime settimane tutte le frazioni del territorio. L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento, coinvolgendo grandi e piccoli in momenti di gioco, condivisione e spensieratezza, capaci di far riaffiorare ricordi e rafforzare il senso di identità collettiva.