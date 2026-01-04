PIANO GRANDE, IL PRESEPE VIVENTE RINNOVA LA TRADIZIONE E L’IDENTITÀ DEL BORGO

Si è svolta ieri sera la terza edizione del Presepe Vivente lungo le vie del borgo di Piano Grande, frazione del Comune di Torricella Sicura. Un appuntamento ormai atteso, che l’Associazione Villa di Piano Grande è riuscita a confermare nonostante le numerose difficoltà affrontate negli ultimi mesi, mantenendo viva una tradizione che da decenni rappresenta uno dei segni distintivi della comunità. Grazie alla collaborazione iniziale della parrocchia e, successivamente, di un gruppo di residenti, Piano Grande si trasforma ogni anno, nel periodo natalizio, in un borgo incantato capace di riportare indietro nel tempo, tra atmosfere antiche e suggestioni autentiche. La rappresentazione di ieri ha avuto un valore simbolico ancora più forte: a interpretare la Sacra Famiglia è stata infatti una vera famiglia del paese, composta da padre, madre e dal piccolo Edoardo, suscitando un’emozione intensa e condivisa tra i presenti. A fissare i momenti più significativi della serata è stato il fotografo Alessandro Neri, mentre le note musicali di Vito Valleriani hanno accompagnato e avvolto il pubblico, contribuendo a creare un clima di raccoglimento e gioia. L’Associazione Villa di Piano Grande, formalizzata nel 2023 e impegnata costantemente nella valorizzazione e nella vita del paese, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: i figuranti, i residenti, il Comune di Torricella Sicura e i suoi operai, le signore dell’associazione che hanno realizzato gli abiti, l’Azienda agricola Bucciarelli per il latte e il fieno, il Gruppo Alpini di Ioanella, la Pro Loco di Torricella Sicura, il Bar Mercury, l’Associazione Trucilinarte, la Pro Loco di Teramo, i figuranti del Festival dei Borghi e tutte le attività locali che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui Bar Al 55, Fiori e Pensieri di Giovanna Lucidoni, Imperial di Sandro Bucciarelli, SL Parrucchieri di Stefania Lucidoni e la macelleria Gentili. Un evento che dimostra come, quando l’amore per il proprio paese è autentico, la collaborazione tra le diverse realtà diventi una ricchezza. Una cornice umana capace di raccontare la storia più bella: quella di una comunità che, attraverso antiche emozioni e sentimenti fraterni, sceglie di vivere insieme la gioia di sentirsi un’unica grande famiglia.