RINVIATO PER MALTEMPO A DOMENICA 11 GENNAIO, IL PRESEPE VIVENTE DI MIANO

È stato rinviato a causa del maltempo il Presepe Vivente in programma a Miano, nel territorio comunale di Teramo. L’evento, inizialmente previsto nei giorni scorsi, si svolgerà domenica 11 gennaio 2026, dalle 18:00 alle 21:00, come comunicato dagli organizzatori. La manifestazione animerà le vie del borgo con scene e ambientazioni della tradizione natalizia, offrendo a residenti e visitatori un percorso suggestivo tra storia, fede e comunità. L’ingresso sarà gratuito. Il rinvio si è reso necessario per garantire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza e permettere al pubblico di vivere pienamente l’atmosfera del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio nel territorio.