MANCATI INTROITI POST - SISMA, ALL'ATER UN CONTRIBUTO DI 320MILA EURO

In sede di approvazione della Finanziaria regionale 2025 è stato destinato ad ATER Teramo uncontributo pari a 320.000 euro a parziale compensazione dei mancati introiti derivanti all’inagibilità degli alloggi colpiti dal sisma del 2016.L’importo risulta inferiore rispetto ai 400.000 euro stanziati nel 2024, in considerazione del progressivo rientro di alcune famiglie nelle abitazioni e della conseguente ripresa dell’incasso dei canoni di locazione. La condizione di sofferenza finanziaria dell’ente ha origine proprio negli eventi sismici del 2016, che hanno determinato per anni l’inagibilità di una parte significativa del patrimonio abitativo e la conseguente perdita dei canoni di locazione «Il contributo regionale si inserisce in un percorso di riequilibrio progressivo e di superamento della fase emergenziale - dettaglia il presidente, Alfredo Grotta - l’obiettivo del quinquennio è duplice: restituire le abitazioni agli sfollati e restituire alla Regione Abruzzo un ATER finalmente in salute, capace di sostenersi con una gestione ordinaria». All’origine del contributo concesso, c’è anche un condiviso impegno politico, finalizzato a sostenere le politiche abitative: «Desidero ringraziare in particolare il Presidente della Quinta Commissione consiliare, Paolo Gatti, promotore dell’emendamento approvato, nonché tutti i consiglieri regionali che hanno sostenuto la proposta, dimostrando attenzione e sensibilità verso le problematiche dell’edilizia residenziale pubblica - sottolinea Grotta - un ringraziamento va anche al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per l’attenzione istituzionale riservata al percorso di risanamento e ricostruzione dell’ente. Il sostegno regionale si conferma fondamentale per accompagnare ATER Teramo lungo un percorso di responsabilità, ricostruzione e piena normalizzazione».