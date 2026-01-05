ASSALTATO UN FURGONE PORTAVALORI SULL'A14, BANDITI IN FUGA

Fiamme, fumo e chiodi sull’asfalto: così è scattato l’assalto a un furgone portavalori lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Ortona e Pescara, in direzione nord. Un’azione rapida e violenta, studiata per bloccare la circolazione e coprire la fuga del commando entrato in azione. I rapinatori hanno incendiato almeno due veicoli e disseminato la carreggiata di chiodi e fumogeni, costringendo al rallentamento il traffico e creando momenti di forte tensione tra gli automobilisti. Poco dopo sono arrivati i soccorsi: la polizia stradale di Pescara, i vigili del fuoco e il personale del 118. Due persone, una proveniente da Roma e l’altra residente in provincia di Chieti, sono state assistite sul posto per sintomi di intossicazione dovuti al fumo, ma hanno rifiutato il trasferimento in ospedale. Restano ancora molti interrogativi. Non è stato chiarito se durante l’assalto siano state utilizzate armi da fuoco e, soprattutto, non è stato ancora quantificato il bottino. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili.