ASSUNZIONE DI 14 OPERAI IN PROVINCIA, CHIESTA COMMISSIONE DI VIGILANZA

La Forza del Territorio comunica di aver protocollato, ieri, la richiesta di convocazione della Commissione di Vigilanza presso la Provincia di Teramo, per la giornata del 9.01.2026, ore 10:00.

Oggetto della richiesta di convocazione e' la disamina della procedura di selezione ed assunzione di n.14 operai generici, profilo di mansione A, a tempo parziale ed indeterminato, da parte dell'ente.

Sono state convocate tutte le rappresentanze politiche, in primis il Presidente D'Angelo in audizione, nonché gli uffici preposti al personale per quanto riguarda la produzione ed analisi della documentazione di riferimento.

A presiedere la Commissione e' il Dr.Pietro Adriani e, nominata per la Forza del Territorio, la consigliera Maria Cristina Cianella.

La Forza del Territorio

Il Capogruppo Lanfranco Cardinale.