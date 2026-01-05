VIDEO-FOTO/ TRASFERITI I RAGAZZI DEL COREUTICO DALL'EX CONSORZIO AGRARIO, DOPODOMANI INGRESSO ALLE 7,55, I LAVORI DELLA PREFETTURA VANNO ALLA DE CESARE DI CHIETI

È tutto pronto per accogliere, dopodomani mattina alle ore 7.55, gli studenti del Convitto e del Coreutico nelle dodici nuove aule realizzate dalla Provincia di Teramo. I ragazzi che fino ad oggi hanno svolto le attività didattiche nei locali dell’ex Consorzio agrario, nella zona dei Tigli, avvieranno dunque le lezioni in una nuova location, appositamente allestita per garantire continuità e sicurezza al percorso scolastico. Il trasloco è stato fatto in una settimana, uffici compresi dall'ottimo ufficio tecnico della Provincia. Contestualmente, gli spazi dell’ex Consorzio agrario sono stati riconsegnati alla Prefettura di Teramo. Come previsto dal cronoprogramma, la Prefettura potrà ora avviare le operazioni di trasferimento dalla sede di Corso San Giorgio, passaggio necessario per dare il via agli interventi post sisma programmati sull’edificio. E' la ditta De Cesare a realizzare i lavori di ristrutturazione della Prefettura di Teramo. L’azienda di Chieti si è aggiudicata l’appalto al termine della procedura di gara che ha visto una buona partecipazione di imprese. In totale sono state sette le ditte che hanno presentato un’offerta, a fronte delle nove invitate. Tra le imprese del territorio teramano che hanno partecipato alla gara figurava anche la D’Adiutorio, classificatasi al secondo posto, oltre alla ditta dei Fratelli Persia. Si aspetta ora il pronunciamento definitivo dell'Anac. Un tassello importante, dunque, nel più ampio percorso di riorganizzazione degli spazi scolastici e istituzionali, che consentirà agli studenti di tornare a una piena normalità e, allo stesso tempo, di procedere con i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio pubblico.