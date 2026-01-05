SOLIDARIETÀ E CONCRETEZZA: DONATI OLTRE 4 MILA EURO ALL’ASSOCIAZIONE MULTA PAUCIS PER LA MENSA SOLIDALE GRAZIE ALL'ASSOCIAZIONE PLUG APS

Un sentito ringraziamento, carico di riconoscenza e umanità, arriva dall’Associazione di Volontariato Multa Paucis, impegnata quotidianamente nella produzione e nella distribuzione gratuita di circa 180 pasti destinati alle persone più fragili del territorio. A esprimerlo è il presidente Domenico Olivieri che, a nome personale, del Consiglio direttivo, dei soci e dei volontari, ha voluto manifestare la più sincera gratitudine agli amici dell’associazione PLUG APS. Grazie alla loro iniziativa solidale – la distribuzione del vinile delle cover dedicate a Ivan Graziani – è stato possibile raccogliere un incasso di circa 4 mila euro. Una somma importante e preziosa, che contribuirà in modo concreto a sostenere i costi dell’attività della mensa, frequentata ogni giorno da circa 180 persone. Un aiuto fondamentale, soprattutto in un momento particolarmente delicato, che consentirà all’associazione di continuare a essere un punto di riferimento per chi vive situazioni di difficoltà. «Un immenso grazie per averci aiutato ad aiutare chi ha più bisogno», è il messaggio che Multa Paucis rivolge a PLUG APS, sottolineando come la solidarietà, quando si traduce in azioni concrete, possa fare davvero la differenza nella vita di tante persone.

Sono oltre 4.300 euro i fondi raccolti direttamente dall’associazione Multa Paucis nel corso della distribuzione del vinile “Pigri Volume 1”, avvenuta sabato sera a Teramo durante il concerto di Lucio Corsi. Un risultato concreto, frutto della partecipazione e della generosità del pubblico, che conferma il forte senso di comunità e solidarietà della città. Al centro della serata anche la presenza di Carmine Di Giandomenico, autore della copertina del disco, che ha impreziosito le copie del vinile con disegni originali, trasformando la distribuzione in un momento di incontro diretto tra musica, arte e pubblico. Il direttivo di Plug APS gli ha espresso una gratitudine speciale per la disponibilità, la sensibilità e la generosità dimostrate nel sostenere il progetto. Nel corso della serata, una copia del vinile è stata inoltre donata a Lucio Corsi, grande estimatore di Ivan Graziani, come segno di stima e di continuità ideale tra percorsi musicali diversi ma profondamente affini. «Il risultato della raccolta parla da solo – ha dichiarato Angelo Di Nicola, presidente di Plug APS – ed è la dimostrazione che il progetto è stato compreso e condiviso. Vedere la musica trasformarsi in un aiuto concreto per Multa Paucis è il traguardo più importante che potessimo raggiungere».

Di Nicola ha inoltre sottolineato il valore del lavoro collettivo: «Nulla sarebbe stato possibile senza il sostegno dei partner istituzionali e la collaborazione delle tante realtà coinvolte». Plug APS ha ringraziato ACS Abruzzo per la collaborazione nell’organizzazione della distribuzione e i partner istituzionali che hanno sostenuto il progetto: il Comune di Teramo, la Provincia di Teramo, la Fondazione Tercas e il Consorzio BIM, oltre al Consorzio Shopping in Teramo Centro. Un riconoscimento è stato rivolto anche agli artisti presenti nell’album, al Liceo Musicale Delfico per il percorso artistico e formativo condiviso e alle studentesse e agli studenti del Liceo Artistico di Teramo, che hanno arricchito il booklet del disco con il loro contributo creativo. Infine, i ringraziamenti al maestro Francesco Sbraccia, direttore artistico del progetto, e ai tecnici Davide Grotta e Flavio Pistilli, per la professionalità dimostrata in tutte le fasi della realizzazione dell’album.“Pigri Volume 1” prosegue così il suo cammino, tenendo insieme musica, memoria e solidarietà, nel segno di Ivan Graziani e di una comunità che ha scelto di partecipare.