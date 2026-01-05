ASSALTO A UN PORTAVALORI SULL’A14: USATO UN ORDIGNO ESPLOSIVO, VIA CON 400 MILA EURO

Un’azione fulminea e violenta è scattata all’alba sull’autostrada A14, dove una banda armata ha preso di mira un portavalori in transito verso nord. Il colpo è avvenuto intorno alle 6.30 nel tratto compreso tra Ortona e il resto del territorio chietino. Per bloccare la marcia del mezzo blindato, i rapinatori avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco e disseminato la carreggiata di chiodi, creando una situazione di estremo pericolo per la circolazione. Sul manto stradale sono stati rinvenuti anche fumogeni e almeno due veicoli incendiati, utilizzati per coprire la fuga. Secondo le prime informazioni, la banda avrebbe fatto ricorso a un ordigno esplosivo per forzare sia il portavalori sia la cassaforte interna, mentre gli operatori si trovavano ancora a bordo. Una volta recuperato il denaro, stimato in circa 400 mila euro, i malviventi si sarebbero allontanati a bordo di auto di grossa cilindrata. Sul luogo dell’assalto sono intervenute le pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.