ROSSI: "IL MAXISEQUESTRO DI DROGA PREOCCUPA E FA RIFLETTERE"

La notizia apparsa questa mattina sulla stampa, relativa al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nel comune di Nereto, colpisce e impone una riflessione profonda. La notizia apparsa questa mattina sulla stampa, relativa al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nel comune di Nereto, colpisce e impone una riflessione profonda.

Desidero innanzitutto esprimere il mio più sincero ringraziamento alle Forze dell’ordine, alla Squadra Mobile e a tutti gli operatori coinvolti, per il grande lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nel portare a termine una operazione complessa e delicatissima, che rappresenta un colpo durissimo al traffico di droga.

Allo stesso tempo, però, non possiamo ignorare la forte preoccupazione che questo episodio suscita. Il fatto che quantitativi così rilevanti di sostanze stupefacenti fossero presenti in una provincia piccola come quella di Teramo deve far riflettere e interrogare tutti: istituzioni, forze sociali e chi è quotidianamente impegnato nel contrasto a queste attività criminali.

La lotta allo spaccio e alle organizzazioni che lo alimentano non può abbassare la guardia. È una sfida che riguarda la sicurezza dei nostri territori, ma soprattutto la tutela dei giovani e delle famiglie.

Continueremo a sostenere con convinzione ogni azione volta alla prevenzione, al controllo e alla repressione di questi fenomeni, nella consapevolezza che solo facendo rete si può contrastare efficacemente una piaga che mina il futuro delle nostre comunità.

Marilena Rossi

Consigliere regionale