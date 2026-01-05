CONTROLLI STRADALI DEI CARABINIERI: RITIRATE DIECI PATENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO DROGA

Nei primi giorni dell’anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio con una serie di operazioni a carattere preventivo lungo le principali arterie stradali, nelle zone residenziali, nei parchi, nelle ville frequentate da giovani e nei luoghi di aggregazione sociale.

Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono state complessivamente ritirate dieci patenti di guida. Tre interventi sono scattati a seguito di incidenti stradali autonomi che, solo per circostanze fortuite, non hanno avuto conseguenze gravi: i conducenti coinvolti sono risultati positivi all’alcol e, in alcuni casi, anche alle droghe. In una circostanza un automobilista, con un tasso alcolemico prossimo a 2 grammi per litro, è risultato anche privo di patente perché mai conseguita.