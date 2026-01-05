ARRESTATO GIOVANE PER SPACCIO: SEQUESTRATA COCAINA E HASHISH

A Roseto degli Abruzzi i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza un giovane del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è avvenuto nella zona di Borsacchio, dove il ragazzo è stato trovato in possesso di 28 grammi di cocaina e 1,5 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 4 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutto posto sotto sequestro. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche dieci panetti da un chilogrammo ciascuno di una sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish: il narcotest ha dato esito incerto e saranno effettuati ulteriori accertamenti.

L’arrestato è comparso davanti al GIP del Tribunale di Teramo che ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roseto degli Abruzzi.