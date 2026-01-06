MARCOZZI TRIONFA NELLA NOTTE DELLO STÙ: EMOZIONI, BENEFICENZA E RECORD DI PARTECIPAZIONE A MONTORIO

Una serata carica di emozioni ha incoronato Roberto Marcozzi, storico e appassionato giocatore di Stù, vincitore del XVI Grande Torneo del popolare gioco montoriese. Visibilmente commosso, Marcozzi ha avuto la meglio nella finalissima, precedendo sul podio Antonello Lancia, secondo classificato, e Romano Nori, terzo. L’atto conclusivo del torneo si è svolto ieri, 5 gennaio, presso La Potenza, a Montorio al Vomano. La serata si è aperta alle 20.30 con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo. A seguire, il presidente dell’associazione organizzatrice Il Colle e il Solleone, Angela Di Giammarco, ha consegnato un assegno da 11mila euro a Giuseppe Paterna, presidente della sezione teramana dell’AIL, frutto del ricavato delle puntate del torneo. Non solo AIL: è stata devoluta anche un’ulteriore quota di beneficenza all’associazione Zoe' Onlus, impegnata nel sostegno dei pazienti oncologici del presidio ospedaliero di Teramo. La finalissima, combattuta e seguita con grande partecipazione, è stata trasmessa in diretta da Rete8 e ha visto il definitivo trionfo di Marcozzi. Al vincitore è andato un buono vacanza del valore di 1.500 euro, mentre buoni acquisto sono stati assegnati anche agli altri protagonisti della finale. Spazio anche ai più giovani: nella mattinata del 5 gennaio si è svolto il tradizionale Torneo Under 16, che ha visto sfidarsi circa 200 bambini. A vincere è stato il piccolo Marco Tassoni, di appena 5 anni, seguito da Gabriele Mascitti e Davide Amatucci. Il Grande Torneo di Stù ha animato le serate natalizie montoriesi dal 5 dicembre al 5 gennaio, totalizzando oltre 5.000 giocate per un totale di 48 punti Stù e satellite. Numeri che testimoniano un successo crescente e una partecipazione straordinaria. Grande soddisfazione viene espressa dalla presidente Angela Di Giammarco, che ringrazia il nuovo direttivo recentemente insediato, tutti i soci dell’associazione, gli sponsor, la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, il Consorzio BIM per il contributo concesso e il Comune di Montorio al Vomano per il patrocinio. Il ringraziamento più sentito, però, va a tutti i partecipanti, veri protagonisti di questo risultato. L’appuntamento è già fissato: nel 2026 tornerà il XVII Grande Torneo di Stù.