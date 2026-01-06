VIDEO SHOCK / FA LE “SVIRIATE” AI PRATI E RISCHIA METTERE IN PERICOLO DUE BAMBINI

Ogni volta che nevica ai Prati di Tivo, la scena purtroppo si ripete. Nel piazzale della stazione montana c’è sempre qualcuno che decide di “giocare” con l’auto, forzando acceleratore e volante per far pattinare le ruote sulla neve, improvvisando sviriate e derapate in curva. Una pratica tanto diffusa quanto pericolosa, spesso sottovalutata da chi è al volante. Quello che emerge da un video recentemente pubblicato dall’operatore turistico Antonio Riccioni va però oltre la semplice imprudenza. Nelle immagini si vede chiaramente una Fiat Panda perdere aderenza e avvicinarsi pericolosamente alla recinzione di un locale. Dietro quella barriera, in quel preciso momento, stavano giocando due bambini. Una manciata di metri, forse di secondi, ha evitato una possibile tragedia. La vettura, fuori controllo a causa della derapata volontaria sulla neve, avrebbe potuto travolgere la recinzione e investire chi si trovava dall’altra parte. Una situazione definita dagli stessi operatori come estremamente pericolosa, che riaccende l’attenzione su un problema noto ma mai davvero affrontato. Il piazzale dei Prati di Tivo non è una pista di prova né un circuito improvvisato. È uno spazio frequentato da famiglie, bambini, turisti e lavoratori, spesso in condizioni meteo già critiche. Trasformarlo in un luogo di “divertimento” automobilistico significa mettere a rischio l’incolumità di tutti. Il video rilanciato sui social non è solo una denuncia, ma un campanello d’allarme. Serve maggiore senso di responsabilità da parte degli automobilisti, ma anche controlli e misure di prevenzione più efficaci. Perché sulla neve si può scivolare per errore, ma derapare volontariamente in un’area pubblica affollata non è un gioco: è un pericolo reale.