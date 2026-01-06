LOTTERIA ITALIA, IN AUMENTO LA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL 10,7%

Aumentano del 10,7% le vendite della Lotteria Italia in Abruzzo. Secondo i dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2025 il totale tocca quota 265.940 biglietti. L'Aquila si conferma la provincia con più tagliandi staccati: sono 84.560, in crescita del 10,1% rispetto allo scorso anno. Segue Chieti a quota 75.040 (+9%). Come riporta Agipronews, l'incremento maggiore rispetto al 2024 si è verificato in provincia di Teramo: +12,7%, corrispondente a 63.900 biglietti. Chiude Pescara con 42.440 tagliandi (+11,9%). A livello nazionale sono stati venduti 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11 % rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.