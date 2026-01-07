LOTTERIA ITALIA, ECCO I PREMI MINORI, ALL’ABRUZZO 390MILA EURO

Lotteria Italia. C'è anche un po' d'Abruzzo tra le regioni baciate dalla fortuna anche se con premi minori per un valore complessivo di 390.000 euro. Due, in particolare, i biglietti che vincono 100 mila euro, entrambi venduti a Pescara: si tratta dei tagliandi serie S 463626 e A 476470. Un biglietto si aggiudica 50 mila euro, serie P 361311 venduto a San Salvo. Ci sono, poi, sette biglietti vincenti da 20 mila euro: serie C 244384 venduto a Mosciano Sant’Angelo; serie N 155198 venduto a Chieti, il numero T 488461 venduto a Giulianova, serie T 463313 venduto ad Oricola, serie Z 218184 venduto a Poggiofiorito. Due i biglietti vincenti venduti a Morro d'Oro: quello serie Z 483397 e quello serie R 038547.