CEDE NELLA NOTTE CONDOTTA DEL CONSORZIO; INONDATO TERRENO, DUE ABITAZIONI EVACUATE

Un improvviso cedimento di una condotta del Consorzio di Bonifica ha provocato, alle due di stanotte, l’allagamento di un terreno agricolo e di due abitazioni nella zona di Grasciano, nel territorio comunale di Notaresco. L’acqua, fuoriuscita con forza dalla tubazione danneggiata, ha invaso rapidamente l’area circostante, causando danni significativi agli immobili coinvolti. Per precauzione, le due abitazioni interessate sono state evacuate, con i residenti costretti ad allontanarsi temporaneamente dalle proprie case. Non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto un intervento immediato delle forze di emergenza. A seguito dell’allagamento è stata disposta anche la chiusura della strada provinciale 22, l’arteria che dalla rotonda conduce in salita verso Cologna paese, resa impraticabile dalla presenza di acqua e detriti sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia provinciale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, nella gestione della viabilità e nella verifica delle condizioni delle strutture coinvolte. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento della condotta e quantificare con precisione i danni. La viabilità resterà interdetta fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

foto elaborazione AI