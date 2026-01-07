CALL CENTER, LA ASL RISPONDE: «L'APERTURA DI UNA SEDE A TERAMO ERA PREVISTA NEL BANDO»

Dal 1° gennaio è partito il nuovo appalto dei servizi Cup alla Asl di Teramo. Un appalto che prevede l’apertura di una sede di call center a livello locale, a differenza del precedente appalto in cui i servizi erano tutti centralizzati a Treglio, in provincia di Chieti. L’apertura di una sede locale è prevista _ come noto dal momento dell’aggiudicazione avvenuta a febbraio 2024 _ dal capitolato di appalto e dall’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria che proprio in base a questo ha ottenuto un punteggio aggiuntivo. Tutto questo si traduce in un miglioramento del servizio Cup, un servizio molto delicato proprio perché va a incidere direttamente sulle prenotazioni dei cittadini. Infatti si tratta di un call center particolarissimo, che non opera su servizi commerciali ma su prestazioni sanitarie per cui sono necessarie costanti e quotidiane interazioni e contatti diretti con l’azienda sanitaria. La stessa scelta, d’altronde, è stata operata dalla Asl dell’Aquila. Tutto questo, nelle previsioni, porterà a un miglioramento del servizio per cui in passato sono state registrate numerose lamentele.