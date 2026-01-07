×

VIDEO/ ASSUNZIONI IN PROVINCIA, IL PRESIDENTE RESPINGE LE ACCUSE: «TUTTO FATTO ALLA LUCE DEL SOLE»

«Polemiche strumentali che fanno sorridere». Così il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, replica alle critiche sollevate in questi giorni sulle 14 assunzioni in categoria A effettuate dall’ente. Il presidente chiarisce di non essere intervenuto pubblicamente fino a ora per una scelta precisa: «Come sempre ho cercato, quando possibile, di dare opportunità di lavoro e soprattutto di ripristinare un organico che in Provincia era fortemente carente». Secondo D’Angelo, le accuse arrivate da una parte dell’opposizione sarebbero pretestuose e prive di fondamento, soprattutto considerando il contesto politico da cui provengono. «Potremmo andare avanti ogni settimana a tirare fuori un nome», osserva, sottolineando come le contestazioni assumano i contorni di una polemica sistematica. Nel mirino delle critiche anche la procedura di selezione, che il presidente definisce «assolutamente regolare». Anzi, aggiunge, colpisce il fatto che vengano strumentalizzati i nomi delle persone assunte, alcune delle quali risultavano già inserite in graduatorie approvate anche da chi oggi protesta. «Quei nomi erano già presenti in graduatorie valide — spiega — e avrei potuto attingere anche da altri elenchi. Ma non c’è mai stata alcuna volontà di favorire qualcuno» D’Angelo rivendica inoltre la totale estraneità della politica alle scelte tecniche: «Io personalmente non ho mai controllato nomi, concorsi o procedure. Questo spetta ai dirigenti. Il mio compito è garantire che tutto avvenga nel rispetto delle regole». E, ribadisce, così è stato: «Bandi pubblici, procedure trasparenti, concorsi aperti. Le persone partecipano e, quando c’è la possibilità, vengono assunte». A fare chiarezza definitiva sulla vicenda sarà la commissione di garanzia convocata per venerdì proprio in Provincia. Il presidente annuncia l’intenzione di chiedere che alla seduta possa partecipare anche la stampa: «È giusto che tutti sappiano cosa verrà detto e cosa è stato fatto, senza nascondere nulla». Nel caso in cui non fosse possibile garantire l’accesso ai giornalisti, D’Angelo assicura comunque la massima trasparenza: «Convocerò immediatamente una conferenza stampa subito dopo». Un invito, quello del presidente, rivolto apertamente a forze politiche e informazione: «Venerdì è l’occasione per parlare con i fatti, alla luce del sole».

Screenshot_2026-01-07_alle_12.29.32.png

 