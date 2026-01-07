GUASTO ALL’IMPIANTO TERMICO: CHIUSE PER OGGI LE AULE DEL POLO LICEALE “SAFFO” IN VIA MILLI

Il sindaco Mario Nugnes ha disposto la sospensione delle attività didattiche e la conseguente chiusura, per la giornata odierna di oggi 7 gennaio, dei locali del distaccamento del Polo Liceale Statale Saffo situati nel plesso scolastico di via Milli, limitatamente al primo e al secondo piano. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un grave guasto all’impianto termico, che non consente di garantire condizioni ambientali adeguate allo svolgimento delle lezioni, con possibili ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. L’amministrazione comunale fa sapere che gli uffici competenti si sono immediatamente attivati per avviare le procedure di ripristino dell’impianto. Ulteriori comunicazioni verranno fornite nelle prossime ore per informare sull’evoluzione dell’intervento e sui tempi di riapertura dei locali scolastici.