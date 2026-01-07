NATALE TERAMANO, LUMINARIE ACCESE FINO AL 18 GENNAIO: EVENTI RINVIATI RIPROGRAMMATI NEI PROSSIMI GIORNI, CI VIENE DA SORRIDERE A LEGGERE TUTTO QUESTO...

Le luminarie lungo i corsi cittadini e l’albero di Natale in piazza Martiri continueranno ad illuminare il centro di Teramo fino al 18 gennaio. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale a seguito del maltempo che ha caratterizzato la prima settimana del 2026, costringendo al rinvio di numerosi appuntamenti inseriti nel cartellone del Natale Teramano. Proprio per accompagnare gli eventi riprogrammati nei prossimi giorni, il Comune ha scelto di prolungare l’accensione delle installazioni luminose. Oltre alle luminarie lungo i corsi e all’albero in piazza Martiri, resteranno accese fino all’11 gennaio anche le luci natalizie di largo Melatino. «A causa del maltempo si è reso necessario rinviare diverse iniziative del cartellone degli eventi natalizi – spiega l’assessore Antonio Filipponi –. Per questo abbiamo deciso di lasciare accese ancora per qualche giorno le luminarie in centro, accompagnando così gli appuntamenti dei prossimi giorni. Siamo certi che questa scelta sarà apprezzata dai cittadini».

Nel frattempo, entra nel vivo il calendario degli eventi recuperati, che animeranno la città nei prossimi giorni:

Befana dei Pompieri : sabato 10 gennaio, ore 17.30 | Piazza Martiri della Libertà

Fiera dell’Epifania – XX edizione : domenica 11 gennaio, dalle ore 8.00 alle 20.00

Presepe vivente nel borgo di Miano : domenica 11 gennaio, dalle ore 18.00 alle 21.00

Lucilla Show : domenica 18 gennaio, ore 17.00 | Piazza Martiri della Libertà

Tombola Teramana: domenica 18 gennaio, ore 18.30 | Piazza Martiri della Libertà

Un prolungamento delle atmosfere natalizie che consentirà a cittadini e visitatori di vivere fino in fondo gli ultimi appuntamenti del Natale Teramano. E il tutto, inevitabilmente, ci fa tanto sorridere.