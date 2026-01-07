I LETTORI CI SCRIVONO / “NOI, ALLA CONA, OSTAGGI DI TRAFFICO, SCUOLE E PARCHEGGI NEGATI”







Buonasera,

mi rivolgo a voi perché siete gli unici che si sono interessati davvero al problema. Vi mostro via Cona stamattina, in tutto il suo “splendore”.

Stiamo vivendo un incubo su tutti i fronti: siamo prigionieri del traffico e della totale mancanza di parcheggi. Come si può vedere dalla foto, l’ENEL ha deciso di riprendersi un’area che era adibita a parcheggio. Tutto questo con la “collaborazione” del comitato di quartiere, che ci aveva rassicurato dicendo che il parcheggio sarebbe stato restituito dopo l’asfaltatura. In realtà sono quasi due mesi che la situazione è questa.

A questo si aggiunge il degrado: la strada è sporca, evidentemente da mesi nessuno viene a pulire, nonostante ogni giorno arrivino circa 2000 studenti. Non chiedo miracoli: installare dei cestini non richiede certo la scienza.

Inoltre è presente un supermercato che non può più far scaricare i camion in via Montorio a causa del passaggio degli studenti. Di conseguenza i mezzi sono costretti a scaricare in mezzo alla strada, proprio negli orari di entrata delle scuole, creando ulteriore traffico e caos.

Vi ringrazio se potete informare e rendere pubblico quello che sta succedendo in via Cona.

Buonasera.

Lettera firmata