GRATTA E VINCE 500MILA EURO IN UN'AREA DI SERVIZIO DEL TERAMANO



La fortuna sorride all’Abruzzo e fa tappa sulla costa teramana. Stamattina, 7 gennaio 2026, un cliente abituale proveniente da Giulianova ha centrato una vincita da 500 mila euro presso la stazione di servizio IP di Cologna Spiaggia, frazione di Roseto degli Abruzzi. La vincita è arrivata grazie a un Gratta e Vinci “Ultra Numerissimi”, acquistato nella ricevitoria–tabaccheria interna all’area di servizio. Un colpo di fortuna improvviso che ha trasformato una sosta di routine in un momento indimenticabile. La struttura rappresenta da anni un punto di riferimento per residenti e viaggiatori: oltre ai servizi di tabaccheria e bar, offre anche una piccola ristorazione di prodotti tipici abruzzesi, molto apprezzata per specialità come arrosticini, mazzarelle e bruschette, che attirano clienti da tutta la zona. Grande la soddisfazione dei gestori della stazione di servizio, affidata alla società Paman, composta da Andrenacci Sonia, Andrenacci Francesco e Fiore Sabrina, che hanno accolto con entusiasmo la notizia della vincita, condividendo la gioia con i tanti clienti abituali. Massima riservatezza sull’identità del vincitore, come previsto, ma tra gli avventori il clima è quello delle grandi occasioni: una vincita importante che porta entusiasmo e conferma come, anche nei luoghi della quotidianità, la fortuna possa arrivare all’improvviso.