VERNACOLANDO, TORNA LA CELEBRAZIONE DEL DIALETTO, CON IL TEATRO E LE POESIE LETTE DA ELSO SERPENTINI

La tradizione e la forza espressiva del dialetto tornano protagoniste a Teramo con la 4ª Rassegna di Teatro Dialettale, inserita nel percorso culturale “Vernacolando… tra poesia e teatro”. L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio 2026, alle ore 17, all’Auditorium del Parco della Scienza, nella zona di Gammarana. In scena lo spettacolo “Ti paghe humane”, scritto e diretto da Roberto Troiano, portato dalla compagnia teatrale Li Ppute di Tatone di Chieti, realtà molto apprezzata nel panorama del teatro dialettale abruzzese. Ad arricchire il pomeriggio culturale sarà anche un momento dedicato alla poesia: Elso Simone Serpentini leggerà alcune sue poesie dialettali, offrendo al pubblico un viaggio nelle parole, nei suoni e nelle emozioni della lingua della tradizione. L’iniziativa conferma l’attenzione della rassegna verso la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale locale, unendo teatro e poesia in un evento capace di coinvolgere appassionati e curiosi di tutte le età. Un’occasione per riscoprire il dialetto non solo come memoria del passato, ma come strumento vivo di espressione artistica e identitaria.