MORSO DA UN CANE, ESCE ARMATO PER SGOZZARLO: DENUNCIATO 32ENNE



Sarebbe stato morso a una gamba da un cane e, dopo aver ricevuto le prime cure, avrebbe deciso di farsi giustizia da solo. Protagonista della vicenda un 32enne originario di Roma, da tempo residente a Navelli, denunciato dai carabinieri per porto abusivo di arma.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione locale, l’uomo sarebbe rientrato nella propria abitazione per impugnare un coltello con una lama di 34 centimetri, per poi uscire alla ricerca dell’animale, col dichiarato intento di sgozzarlo. L’intervento dei carabinieri ha permesso di fermarlo prima che la situazione potesse degenerare. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato in stato di libertà. Gli accertamenti sull’episodio del morso sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.



foto: elebortazione AI - certastampa digital