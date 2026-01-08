LUTTO NELL’IMPRENDITORIA: SI È SPENTO UN NOME STORICO DELLA PASTA ABRUZZESZE ANTONIO ROSSI TASCIONI



Si è spento all’età di 81 anni Antonio Rossi Tascioni, storico imprenditore e titolare dell’ex pastificio che portava il nome di famiglia. L’azienda aveva conosciuto una fase di forte espansione negli anni Novanta, quando era gestita insieme al fratello Francesco, scomparso nel 2012 e fondatore del Pineto Volley.

Il marchio Rossi Tascioni si era distinto per la produzione di pasta realizzata con farine selezionate, riuscendo a conquistare non solo il mercato europeo ma anche quello sudamericano, in particolare il Venezuela, grazie a una strategia basata su una comunicazione semplice ed efficace.

La scomparsa di Antonio Rossi Tascioni segna la fine di una stagione importante per l’imprenditoria locale, legata a una realtà che ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel settore agroalimentare.