CONA, IL COMITATO REPLICA: «NESSUN ACCORDO CON ENEL, RIVOGLIAMO IL PARCHEGGIO»





Nessun accordo sottoscritto con Enel e una richiesta ferma: il parcheggio della Cona, attualmente chiuso, deve essere restituito ai cittadini così come concordato prima dell’avvio dei lavori per lo spostamento della centrale. A chiarirlo è il Comitato di quartiere della Cona, intervenuto per smentire ricostruzioni circolate nelle ultime settimane. «Non esiste alcun accordo formale tra il Comitato e Enel – spiegano i rappresentanti del quartiere –. Al contrario, l’impegno assunto prima dell’inizio dei lavori era chiaro: l’area parcheggio doveva tornare nella piena disponibilità dei residenti una volta conclusa la fase di cantiere». Il Comitato sottolinea come la chiusura del parcheggio stia creando disagi quotidiani ai cittadini della zona, in un quartiere già caratterizzato da problemi di viabilità e carenza di spazi per la sosta. Proprio per questo, la restituzione dell’area viene considerata una priorità non più rinviabile. Sentito da Certastampa, il Comitato di quartiere fa sapere che sono in corso interlocuzioni frequenti con Enel per arrivare a una soluzione concreta. «Il dialogo è continuo – spiegano – e l’obiettivo resta quello di ottenere la riapertura del parcheggio nel rispetto degli accordi presi prima dell’avvio dei lavori».