VIDEO-FOTO/ SCIOPERO NEI MUSP DELLA CONA: NON ENTRA ANCHE IL LICEO COREUTICO PER LA MANCANZA DELL’AULA DI DANZA

Continua la mobilitazione degli studenti trasferiti nei Musp della Cona, inaugurati solo ieri dalla Provincia di Teramo e dal Comune di Teramo. Anche oggi gli studenti non sono entrati in classe, confermando lo sciopero avviato nelle ultime ore. Alla protesta si sono uniti i ragazzi del Liceo Coreutico, che denunciano l’assenza degli arredi necessari per l’aula da ballo, elemento essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche. Le lezioni, spiegano gli studenti, non possono svolgersi in condizioni che non rispettano le esigenze specifiche dell’indirizzo coreutico. Fuori dai Musp è rimasto anche il Liceo scientifico Delfico, con cartelli e fischietti. Alla manifestazione si sono poi aggregati gli studenti dell’Istituto Pascal, in sciopero per la mancanza di riscaldamento negli ambienti scolastici. In mattinata i diversi gruppi si sono mossi insieme, dirigendosi sotto la sede della Provincia per dare maggiore forza alla protesta e chiedere risposte immediate sulle condizioni delle strutture e sull’organizzazione degli spazi. C'era anche il Liceo. Nel pomeriggio è previsto un incontro alle ore 17 con il presidente della Provincia, al quale prenderà parte anche il presidente della Consulta regionale degli studenti. Non sarà invece presente la dirigente Baldassarre, figura che – fanno sapere gli studenti – non è gradita ai manifestanti. La protesta resta aperta in attesa degli esiti del confronto istituzionale, dal quale i ragazzi si aspettano impegni concreti e soluzioni rapide.