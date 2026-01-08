VIDEO-FOTO/ SCIOPERO ANCHE AL PASCAL, AULE AL GELO: DUE GIORNI SENZA RISCALDAMENTO, SCATTA LA PROTESTA SOTTO LA PROVINCIA

Alla protesta dei ragazzi dello scientifico Delfico e del Liceo Coreutico si sono aggiunti oggi anche gli studenti dell’Istituto Pascal, in sciopero dopo essere rimasti due giorni senza riscaldamento. Il vice preside della scuola Roberto Salvatori ha assicurato che proprio nella giornata di oggi la caldaia è tornata in funzione, ma la mobilitazione era ormai partita e gli studenti hanno deciso comunque di non rientrare in classe. Come gli altri istituti coinvolti, anche i ragazzi del Pascal si sono poi diretti sotto la sede della Provincia, unendosi alla protesta collettiva per denunciare le criticità strutturali e organizzative e chiedere risposte immediate dalle istituzioni.