FOTO/ PROTESTA ALLA TUA DI GIULIANOVA: LAVORATORI IN PRESIDIO CONTRO TAGLI E RIDIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI

Questa mattina, davanti alla sede giuliese della TUA – Trasporto Unico Abruzzese, si è svolto un presidio di lavoratori in concomitanza con lo sciopero indetto dai sindacati confederali. I dipendenti hanno manifestato contro le recenti scelte adottate dall’azienda, giudicate penalizzanti sia per il personale sia per l’utenza. Al centro della protesta il ricorso sempre più massiccio ai sub-affidamenti a imprese private, l’evasione tariffaria ritenuta ormai fuori controllo, la chiusura delle officine meccaniche e la soppressione delle corse dirette sulla tratta Giulianova–Pescara. Decisioni che, secondo i manifestanti, rappresentano il segnale di un progressivo ridimensionamento dei servizi di trasporto pubblico nell’intera provincia di Teramo. A sostegno dei lavoratori erano presenti anche i vertici del Partito Democratico di Giulianova, insieme alla capogruppo Alessandra Matone. Gli esponenti dem hanno ribadito la loro netta condanna delle decisioni assunte unilateralmente da TUA, ritenute lesive dei diritti dei dipendenti – alcuni dei quali rischiano il trasferimento – e dannose per gli utenti, oltre che fortemente penalizzanti per la città. Il Partito Democratico ha inoltre denunciato il silenzio della Giunta Costantini sulla vicenda. Proprio per questo, il gruppo consiliare annuncia la presentazione di un Ordine del Giorno in Consiglio comunale, con l’obiettivo di impegnare l’amministrazione ad avviare, insieme ai Comuni limitrofi che si sono già mossi, un confronto serrato con l’azienda di trasporto regionale. Un dialogo che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà puntare a salvaguardare l’operatività delle officine e il mantenimento delle corse dirette, considerate elementi essenziali per garantire una mobilità efficiente, integrata e realmente al servizio della comunità.